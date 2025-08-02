Kahramanmaraş'ta Düğün Hediyesi: Altın Yerine Tavuk Pirzola

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Kahramanmaraş'ta bir düğünde damada en ilginç hediye, kebapçı ağabeyinden gelen beşibiryerde tavuk pirzola oldu. Damat, pirzolaları boynuna takarken davetliler bu anları gülümseyerek izledi.

KAHRAMANMARAŞ'ta, kebapçı Doğan Gündeş, dünya evine giren kardeşi Volkan'a altın yerine beşibiryerde tavuk pirzola taktı.

Volkan Gündeş ve Zehra Buse Gündeş, düğün töreniyle dünyaevine girdi. Düğünde düzenlenen takı töreninde, davetliler gelin ve damada para ve altın takarken, en ilginç takı ise damadın kebapçı olan ağabeyi Doğan Gündeş'ten geldi. Gündeş, kardeşine takı olarak 5 tane pişmiş tavuk pirzola taktı. Doğan Gündeş'in poşetler içine bırakıp iple birbirine bağladığı pirzolaları damat Volkan Gündeş'in boynuna astı. Davetlileri gülümseten o anlar, kameraya yansıdı.

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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