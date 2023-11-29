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Kahramanmaraş'ta deprem sonrası ağır hasarlı bina yıkıldı

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6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Menderes Mahallesi'ndeki 5 katlı bina, iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkıldı.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde ağır hasar alan Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Menderes Mahallesi'ndeki 5 katlı bina, iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkıldı.

Binanın molozları, kamyonlara yüklenerek enkaz döküm alanına taşındı.

Kaynak: AA / Yaşam

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Yıkım Deprem Yaşam Haberler

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