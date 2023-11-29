Kahramanmaraş'ta deprem sonrası ağır hasarlı bina yıkıldı
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6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Menderes Mahallesi'ndeki 5 katlı bina, iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkıldı.
"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor.
Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde ağır hasar alan Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Menderes Mahallesi'ndeki 5 katlı bina, iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkıldı.
Binanın molozları, kamyonlara yüklenerek enkaz döküm alanına taşındı.
Kaynak: AA / Yaşam