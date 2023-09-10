Kadirli'de traktör devrildi, sürücü hayatını kaybetti

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü Mustafa Mezili (55) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 20.00 sıralarında ilçeye bağlı kırsal Kayasuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçilik yapan Mustafa Mezili, akşam evinin yakınındaki domates tarlasını sulamak traktörüyle yola çıktı. Mezili'nin kullandığı traktör, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Devrilen traktörün altında kalan ve itfaiye erlerince çıkarılan Mezili'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Savcı ve jandarmanın kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Mezili'nin cansız bedeni, Kadirli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.