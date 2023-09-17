İzmit'te motosiklet ile otomobil çarpıştı: Baba ve kızı yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet ile otomobil çarpıştı ve baba ile kızı yaralandı. Kazanın ardından sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Otomobille motosiklet çarpıştı, baba ve kızı yaralandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde motosiklet ile otomobil çarpışması neticesinde meydana gelen kazada baba ve kızı yaralandı.

Kaza, Yenidoğan Mahallesi D-100 yan yol Kuruçeşme mevki İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 GDU 299 plakalı otomobil ile M.Ç. hakimiyetindeki 01 BVB 74 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan M.Ç. ve kızı Y.Ç. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan baba ve kızı ambulansla alındı. Yaralılar ardından Kocaeli Şehir Hastanesi ve Seka Devlet Hastanesine götürüldü.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.