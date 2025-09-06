Haberler

İstanbul'un göbeğinde tedirgin eden görüntü

İstanbul'un göbeğinde tedirgin eden görüntü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İstanbul'un göbeğinde tedirgin eden görüntü
Haber Videosu

Kağıthane'de bir kişi, elindeki pompalı tüfeği duvara doğrultarak arkadaşına poz verdi. O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, görüntüler tedirginlik yarattı.

İstanbul Kağıthane'de elindeki pompalı tüfekle poz veren kişi, arkadaşına fotoğrafını çektirdi. Başka bir binada yaşayan bir kişi ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

BİNANIN ÖNÜNE SİLAHLA ÇIKTI

Dün saat 20.00 sıralarında Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan binanın önünde toplanan gruptaki bir kişi, eline pompalı tüfek aldı.

TÜFEKLE POZ VERDİ

Şüpheli tüfeği duvara doğrultarak poz verirken arkadaşı cep telefonuyla fotoğrafını çekti. Olay nedeniyle tedirginlik yaşayan bir kişi ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgun Kızıltepe - Yaşam
Melis Sezen'den Venedik'te transparan rüzgarı

Venedik'te Türk rüzgarı! Transparan elbisesiyle gözleri üzerine çekti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emre Mor'un yeni takımı belli oldu

Emre Mor'un yeni takımı belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.