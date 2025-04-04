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İstanbul'un göbeğinde asılan ilan yürek burktu

İstanbul'un göbeğinde asılan ilan yürek burktu
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Beşiktaş'ta 70 yaşındaki bir vatandaşın duvara astığı iş ilanı görenleri duygulandırdı. Sağlık sorunu olmadığını ve 4-5 saat çalışabileceğini belirten Mustafa isimli vatandaşın ilanı emeklilerin geçim sıkıntısını yeniden gündeme getirdi.

Beşiktaş'ta bir duvara asılan iş ilanı, görenleri derinden etkiledi. 70 yaşındaki Mustafa isimli bir vatandaş, geçinmek için iş aradığını belirttiği ilanda "İş arıyorum: 70 yaşındayım. Kaynak, tesisat, çatı işlerinden anlarım. Bahçelerinize bakarım. Sağlık problemim yok. 4-5 saat çalışabilirim" ifadeleri yer aldı.

EMEKLİNİN SIKINTISI BİR KEZ DAHA GÜNDEM OLDU

Bu ilan, emeklilerin ekonomik sıkıntılarını bir kez daha gündeme taşıdı. Sosyal medyada birçok kişi, Mustafa Bey'in çalışmak zorunda kalmasının üzücü olduğunu belirterek, emeklilerin rahat bir yaşam sürmesi gerektiğini vurguladı.

İşte görenleri derinden sarsan o ilan;

İstanbul'un göbeğinde asılan ilan yürek burktu

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıVeli İdi:

nankörlük etmeyin. reisül âlâmız 4.000? verdi emekliye….

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Haber YorumlarıErol Birol :

Reklam hepsi Türkiye de fakir insan yok. Herkes ağlıyor ama kapılarında 2 tane araba ceplerinde iphone haftada 2 veya 3 defa ailece dışarıda yemek yerler daha ne olsun bu millet ağlamaya alışmış.

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Haber YorumlarıZinnur Arnasli:

Yaşlısına bakmayan milletin geleceği kısadır. Bu durumu doğuran zihniyet ne kadar güçlü olursa olsun köksüz kalacağı için yok olacaktır.

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Haber YorumlarıHad Bildiren:

Nasıldı o şarkı? Nereden nereye geldi Türkiye. 70 yaşındaki insanları bu hale düşürenlerin Allah belasını versin.

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Haber Yorumlarıtt:

Kiralar düşmadikce bu milletin beli dogrulmaz

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