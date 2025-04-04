İstanbul'un göbeğinde asılan ilan yürek burktu

Beşiktaş'ta bir duvara asılan iş ilanı, görenleri derinden etkiledi. 70 yaşındaki Mustafa isimli bir vatandaş, geçinmek için iş aradığını belirttiği ilanda "İş arıyorum: 70 yaşındayım. Kaynak, tesisat, çatı işlerinden anlarım. Bahçelerinize bakarım. Sağlık problemim yok. 4-5 saat çalışabilirim" ifadeleri yer aldı.

EMEKLİNİN SIKINTISI BİR KEZ DAHA GÜNDEM OLDU

Bu ilan, emeklilerin ekonomik sıkıntılarını bir kez daha gündeme taşıdı. Sosyal medyada birçok kişi, Mustafa Bey'in çalışmak zorunda kalmasının üzücü olduğunu belirterek, emeklilerin rahat bir yaşam sürmesi gerektiğini vurguladı.

İşte görenleri derinden sarsan o ilan;