İstanbul'un Fethi'nin 572. Yılı Kutlandı

İSTANBUL'un Fethi'nin 572'nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Galata Kulesi'ne Türk Bayrağı yansıtıldı.

İstanbul'un 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilmesinin 572'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Galata Kulesi'ne Türk Bayrağı ve "İstanbul'un Fethi'nin 572. Yılı Kutlu Olsun – 1453" yazılı mesaj yansıtıldı. Galata Kulesi'ne yansıtılan Türk Bayrağı ve kutlama mesajı vatandaşların ve turistlerin ilgisini çekti. Kule önünde toplananlar bol bol fotoğraf çekti.