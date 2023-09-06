İstanbul Halkalı Gümrüğü'nde sel suları nedeniyle su baskını yaşandı

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sonucunda Halkalı Gümrüğü'nde su baskınları meydana geldi. Sel sularının bastığı gümrük havadan drone ile görüntülendi.

Sel sularının bastığı Halkalı Gümrüğü böyle görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan sağanak yağışta sel sularının bastığı İstanbul Halkalı Gümrüğü havadan görüntülendi.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, Halkalı Gümrüğü'nde su baskınlarına neden olmuştu. Gümrük çalışanları ve işlemler için gümrükte bulanan şoförler, yükselen sular nedeniyle mahsur kalmıştı. Sel sularının bastığı gümrük sabah drone ile havadan görüntüledi. Havadan çekilen görüntülerle selim boyutu gözler önüne serildi. Görüntüde, konteynerler, kamyonlar ve tırların sel suyu altında kaldığı görüldü.