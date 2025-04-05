İstanbul'da yoğun sis nedeniyle boğaz trafiği askıya alındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, yoğun sis nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki trafiği askıya alındığını duyurdu.

BOĞAZ TRAFİĞİ ASKIYA ALINDI

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yapılan duyuruda, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin çift yönlü olarak askıya alındığı belirtildi.

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Öte yandan İstanbul Boğaz'ı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Sarıyer sahili oluşan yoğun sisten dolayı gözden kayboldu. Sarıyer sahili boyunca yer yer görüş mesafesinin düşmesi sürücülere zor anlar yaşattı.