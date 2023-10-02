İstanbul'da Yağmur Bulutları Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu

İstanbul'da bölgesel sağanak yağışlar yaşanırken, havadan çekilen yağmur bulutlarının görüntüsü kartpostallık kareler oluşturdu.

İstanbul'da perşembe günü ve hafta sonu sağanak yağış etkili olmuş, bölgesel yağışlar nedeniyle bazı yolları ve binaları su basmıştı. Bugün de aralıklarla yağış beklenen İstanbul'un bazı bölgelerini kaplayan yağmur bulutları havadan görüntülendi. İstanbul'un Anadolu Yakası'nın üzerindeki yağmur bulutları İstanbul Boğazı manzarasıyla birleşince ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Çekilen görüntülerde Anadolu Yakası'nın yağmur bulutlarıyla kaplandığı, Avrupa Yakası'nda ise güneş açtığı görüldü. - İSTANBUL