İstanbul'da Okulların Açılmasıyla Trafik Yoğunluğu Arttı

İstanbul'da okulların açılmasıyla birlikte trafikte yoğunluğu sabahın erken saatlerinden itibaren artmaya başladı. Okulların açıldığı ilk gün İstanbul'da özellikle ana arterlerde yoğunluk yaşandı. İstanbul'da saat 08.40 itibaren araç trafiği yüzde 62 olarak ölçülürken, Güngören Merter'de oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

İstanbul'da okulların açılmasıyla beraber kent genelinde trafik yoğunluğu arttı. Güngören Merter'de sabahın ilk saatlerinden itibaren oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

İstanbul'da okulların açılmasıyla birlikte trafikte yoğunluğu sabahın erken saatlerinden itibaren artmaya başladı. Okulların açıldığı ilk gün İstanbul'da özellikle ana arterlerde yoğunluk yaşandı. İstanbul'da saat 08.40 itibaren araç trafiği yüzde 62 olarak ölçülürken, Güngören Merter'de oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi. - İSTANBUL