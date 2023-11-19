İstanbul'da sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı sonucunda Anadolu Yakası'ndaki yüksek kesimlerde evlerin çatıları ve ağaçlar karla kaplandı.

İstanbul'da Kar Yağışı: Evler ve Ağaçlar Karla Kaplandı

Ramazan EĞRİ/ İSTANBUL, İSTANBUL'da, sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışının ardından Anadolu Yakası'nda yüksek kesimlerdeki ağaçların ve evlerin çatılarının karla kaplandığı görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da gece boyunca yağan yağmur, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kartal ve Pendik'te yüksek kesimlerde evlerin çatıları, ağaçlar ve yerlerin karla kaplandığı görüldü. Sabah saatlerinde kar yağışının durmasının ardından yağmur başladı.