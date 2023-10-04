İskenderun Limanı'ndan kaçan angus yakalandı

İskenderun Limanı'na getirilen anguslardan biri TIR'a yüklenirken kaçtı. Ekipler tarafından yakalanan angus, kısa süreli paniğe neden oldu.

HATAY'da İskenderun Limanı'na gemiyle getirilip, TIR'a yüklenen anguslardan biri kaçtı. Araçların arasında koşup, paniğe neden olan angus ekipler tarafından yakalandı.

İskenderun Limanı'na yurt dışından getirilen anguslarlardan biri, TIR'a nakli sırasında kaçtı. İlçe merkezindeki sokaklarda koşan, araçların arasına giren angusu yakalamak için çalışma başlatıldı. Kısa süreli paniğe neden olan angus, sazlıkların arasına kaçıp gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine ekipler, angusu yakaladı. (DHA)