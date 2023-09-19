İskenderun'da Kuyuya Düşen Dana Kurtarıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir dana kuyuya düştü. İtfaiye ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda dana kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Kuyuya düşen dana itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde kuyuya düşen dana, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.

İskenderun ilçesi Nardüzü Mahallesi'nde dananın kuyuya düştüğünü fark eden vatandaş durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, danayı kurtarmak için operasyon başlattı. Dana, vinç yardımıyla kuyudan çıkarılarak sahibine teslim edildi. O anlarsa cep telefonuyla kaydedildi.