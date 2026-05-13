İlkokulda Soluk Borusuna Simit Parçası Kaçan Öğrenci Kurtarıldı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde ilkokulda soluk borusuna 1 dakika içerisinde iki kez simit parçası kaçan Ata Korkmaz (6), öğretmenlerinin uyguladığı Heimlich manevralarıyla kurtarıldı.

Olay, 22 Nisan'da saat 12.30 sıralarında İskenderun Ticaret ve Sanayi İlkokulu'nda meydana geldi. 1'inci sınıf öğrencisi Ata Korkmaz'ın yediği simit parçası, soluk borusuna kaçtı. Korkmaz'ın nefes almakta zorlandığını fark eden öğretmeni Erinç Pala, koridorda Heimlich manevrası uygulayarak parçanın çıkmasını sağladı. Rahat bir nefes alan öğrenci, sınıfa dönerek simidini yemeye devam etti. Saniyeler içerisinde simitten bir parça daha Korkmaz'ın soluk borusuna takıldı. Öğrencinin yardım istemesi üzerine bu defa yan sınıftaki öğretmen Mehmet Kırat da yardıma koştu. Kırat'ın manevrası sayesinde öğrenci ikinci kez kurtarıldı. Korkmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı