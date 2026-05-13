Haberler

İlkokulda Soluk Borusuna Simit Parçası Kaçan Öğrenci Kurtarıldı

İlkokulda Soluk Borusuna Simit Parçası Kaçan Öğrenci Kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İskenderun'da bir ilkokulda, 6 yaşındaki Ata Korkmaz'ın yediği simit parçası soluk borusuna kaçtı. Öğretmenler tarafından uygulanan Heimlich manevralarıyla çocuk kurtarıldı ve sağlık durumu iyi.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde ilkokulda soluk borusuna 1 dakika içerisinde iki kez simit parçası kaçan Ata Korkmaz (6), öğretmenlerinin uyguladığı Heimlich manevralarıyla kurtarıldı.

Olay, 22 Nisan'da saat 12.30 sıralarında İskenderun Ticaret ve Sanayi İlkokulu'nda meydana geldi. 1'inci sınıf öğrencisi Ata Korkmaz'ın yediği simit parçası, soluk borusuna kaçtı. Korkmaz'ın nefes almakta zorlandığını fark eden öğretmeni Erinç Pala, koridorda Heimlich manevrası uygulayarak parçanın çıkmasını sağladı. Rahat bir nefes alan öğrenci, sınıfa dönerek simidini yemeye devam etti. Saniyeler içerisinde simitten bir parça daha Korkmaz'ın soluk borusuna takıldı. Öğrencinin yardım istemesi üzerine bu defa yan sınıftaki öğretmen Mehmet Kırat da yardıma koştu. Kırat'ın manevrası sayesinde öğrenci ikinci kez kurtarıldı. Korkmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısına AK Parti kanadından ilk yorum: Statü değil ama...

"Öcalan'a statü" çağrısına AK Parti'den çok konuşulacak yorum
Burcu Köksal: Yatırımları hayata geçirmek için yeni bir dönem başlattım

AK Parti'ye geçen Köksal, Afyonluları bu sözlerle ikna etmeye çalıştı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alperen Şengün, sevgilisini takipten çıktı

Büyük aşk bitti!

Fenerbahçe'den Salah bombası: Süper Lig'i sallamaya geliyor

Fenerbahçe'ye "Evet" dedi! Süper Lig'in ayarlarıyla oynayacak

Mourinho ve Kerem Fenerbahçe'yi yaktı! Kesilen ceza servet değerinde

Fenerbahçe'yi yaktılar! Kesilen ceza servet değerinde
Pusu kurmuş! Torreira'ya saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı

İşte Torreira'ya saldırı anı

Yıllardır böylesi görülmedi! Bölge insanı çok mutlu

Yıllardır böylesi görülmedi! Bölge insanı çok mutlu
Tarihler belli oldu! Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak

Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak
Bu dansın bedeli ağır oldu, bir de övgüyle paylaştı

Bu dansın bedeli ağır oldu, bir de övgüyle paylaştı