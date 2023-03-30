İnsan gibi yürüyen gorilin görüntüsü sosyal medyada viral oldu! Görenler gözlerine inanamıyor

Çin'de hayvanat bahçesinde kaydedilen bir görüntü sosyal medyada viral oldu. Görüntüde bir gorilin tıpkı insan gibi dik yürümesi dikkat çekti.

Çin'de hayvanat bahçesindeki bir goril, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Hayvanat bahçesinde gezen kişi, gorilin dik yürüdüğünü fark edince cep telefonunu çıkararak videoya çekti.

TIPKI İNSAN GİBİ YÜRÜYOR

Viral olan videoda gorilin tıpkı bir insan gibi yürümesi dikkat çekti. Sosyal medyada bazı kullanıcılar, bu kadarının gerçek olamayacağını ve onun maymun kostümü giymiş bir bekçi olduğunu düşündüğünü ifade etti.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Ancak Çin medyası, görüntülerdeki canlının gerçekten bir goril olduğunu yazdı. Bazı kullanıcılar, "Bu, kuşkusuz, onların yönetimi ele geçirmeden önceki evrimlerinin son adımı" şeklinde yorumlarda bulundu.