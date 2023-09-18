İnegöl'de nişan sürprizi

İnegöl'de Aygül Güneş ile nişanlanan Yusuf Ziya Kıhrı'ya, asker olan kardeşi Enes Kıhrı sürpriz yaptı. Duygusal anların yaşandığı törende, nişan yüzükleri takıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Aygül Güneş ile nişanlanan Yusuf Ziya Kıhrı'ya, Malatya'da asker olan kardeşi komando er Enes Kıhrı sürpriz yaptı. Kardeşini karşısında gören Yusuf Ziya Kıhrı, duygulandığını söyledi.

İnegöl'de yaşayan Aygül Güneş ile Yusuf Ziya Kıhrı, evlilik yolundaki ilk adımı, kırsal Çavuşköy Mahallesi'nde düzenlenen nişan töreniyle attı. Törende damadın, Malatya'da vatani görevini yapan kardeşi Komando Er Enes Kıhrı'nın tebrik mesajı okundu. Çiftin nişan yüzüklerini takmak için bekleyen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, tebrik anonsu sonrası, "Aramızda özel bir misafirimiz var" diyerek Enes Kıhrı'yı davet etti. Kıhrı, tören alanına girince, annesi başta olmak üzere yakınları duygusal anlar yaşadı. Kardeşine sarılıp ağlayan Yusuf Ziya Kıhrı, "Geleceğini bilmiyordum. Çok özel bir sürpriz oldu. Bu mutlu anıma ortak olan, başta kardeşim olmak üzere ailem ve Belediye Başkanıma teşekkür ederim" dedi.

'ÇOK ÖZEL BİR ANA ŞAHİTLİK ETTİM'

Çiftin nişan yüzüklerini takan Başkan Taban, kurdeleyi ise damadın asker kardeşi ve yakınlarıyla birlikte kesti. Bu anı sosyal medya hesabında paylaşan Taban, "Çok özel bir ana şahitlik ettim. Mesai arkadaşım Yusuf'un, nişan yüzüklerini takmadan önce sürpriz yaparak askerden gelen kardeşi hepimizi duygulandırdı" dedi. (DHA)