İkitelli'deki Mobilyacılar Sitesinde Şiddetli Yağmur Sonucu Duvar Kamyonetin Üzerine Çöktü

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağmur, İkitelli'deki mobilyacılar sitesinde duvarın çökmesine neden oldu. Çökme sonucunda park halinde bulunan bir kamyonet ikiye ayrıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İKİTELLİ'deki mobilyacılar sitesinde şiddetli yağmurla birlikte duvar kamyonetin üzerine çöktü. O anların güvenlik kamerasına görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan şiddetli yağmurdan etkilenen noktalardan biri de İkitelli'deki mobilyacılar sitesi oldu. Şiddetli yağmurla birlikte sitenin duvarı park halinde bulunan bir kamyonetin üzerine çöktü. Çökmenin şiddetiyle birlikte kamyonet ikiye ayrıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kuvvetli yağışla birlikte duvarın çöktüğü görülüyor.