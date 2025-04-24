İkinci kez kanseri yenen Şimal son halini paylaştı

Zorlu hastalık sürecine karşı verdiği mücadeleyle takdir toplayan sevilen şarkıcı Şimal, yeniden sahnelere dönmeye hazırlanıyor. 2021 yılında meme kanseri teşhisi konulan Şimal, uzun ve yorucu bir tedavi sürecinden geçti. Kemoterapi ve radyoterapi gören başarılı sanatçı, hastalığı yenerek sağlığına kavuştu.

Ancak bu süreç Şimal için burada sona ermedi. Rutin kontrolleri sırasında beyninde bir tümör tespit edilen sanatçı, hayata tutunma mücadelesini bir kez daha kararlılıkla sürdürdü ve kanserle verdiği savaşta ikinci kez galip geldi.

SON HALİNİ PAYLAŞTI

Sağlık durumuna dair gelişmeleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Şimal, umut veren paylaşımlarına bir yenisini ekledi. İstanbul'daki güzel havayı fırsat bilerek dışarı çıkan sanatçı, güneşli bir kareyle birlikte yaptığı paylaşımda şu notu düştü: "Bu güzel havayı kaçıramazdım. Maşallah demeyi unutmayın olur mu?

Şimal'in yeniden sahnelere dönmek için gün saydığı da gelen bilgiler arasında.