Hisarcıklı Şehit İtfaiye Erinin İsmi Köy Okuluna Verildi

2020 yılı Mayıs ayında İstanbul'da tatbikat sırasında itfaiye aracındaki merdivenin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden şehit itfaiye eri Mehmet Ali İnal'ın ismi Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Hasanlar köyü İlkokulu'nda yaşatılacak.

Şehit itfaiye eri Mehmet Ali İnal'ın adının Kaymakamlığın talebiyle Hasanlar Köyü İlkokulu'na verilmesi nedeniyle tören gerçekleştirildi.

Okul bahçesinde düzenlenen törene, Kaymakam İsmail Tosun, Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci kamu kurum ve kuruluşlarının daire amirleri, şehidin ailesi ve köy halkı katıldı. Törende İmam Hatip Hasan Hüseyin Kırlı tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol ise tüm şehitler için dua yaptı.

Tören sonrası davetlilere helva dağıtıldı. - KÜTAHYA