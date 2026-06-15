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Bolu'da Gençler Karla Kaplı Bölgede Poşetlerle Kaydı

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Bolu'da Köroğlu Dağları'nın 2 bin 200 rakımlı zirvesine çıkan bir grup genç, haziran ortasında karla kaplı alanda poşetlerle kayarak ve motosiklet sürerek keyifli anlar yaşadı.

BOLU'da Köroğlu Dağları'nın zirvesine çıkan bir grup genç, bölgede kalan karla kaplı küçük bir bölgede poşetlerle kaymanın keyfini çıkardı.

Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki 2 bin 200 rakımlı tepeye çıkan bir grup genç, karla kaplı küçük bir bölgeyle karşılaştı. Haziran ayının ortası olmasına rağmen soğuk havanın etkili olduğu yüksek rakımlı bölgede gençler, karların üzerinde poşetlerle kaydı. Kar üzerinde motosiklet sürüp keyifli anlar yaşayan grup, eşsiz manzarayı seyretti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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