Hatay'ın Yayladağı ilçesinde orman yangını kontrol altına alındı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde meydana gelen orman yangını, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde meydana gelen orman yangını büyümeden söndürüldü.

Yangın, Yayladağı ilçesi Görentaş mevkinde meydana geldi. Dumanları gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine kısa sürede intikal eden Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin eşgüdümlü müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Soğutma çalışması ilerleyen saatlere kadar devam etti. - HATAY