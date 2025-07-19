Hatay'da Yaban Domuzları Yerleşim Alanında Görüntülendi
Defne ilçesinde yiyecek aramak için yerleşim yerine inen yaban domuzu ve yavruları, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
HATAY'ın Defne ilçesi yiyecek aramak için yerleşim yerine yaban domuzu ve yavruları, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Hatay'ın Defne ilçesine bağlı Harbiye Mahallesi'nde gündüz saatlerinde yaban domuzu ve yavruları görüldü. Yemek bulmak için ormandan yerleşim yerine inen domuzlar, çöp konteynerleri ve yol kenarlarında yiyecek aradı. Domuzların o anları mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Haber: Alican GÜMÜŞ/ Hatay, - Kamera: Hatay,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam