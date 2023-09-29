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Hatay'da Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Amanos Dağları'ndaki ormanlık alanda çıkan yangına 3 helikopter, 5 arazöz, ilk müdahale aracı, 2 su tankı ile çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, havadan ve karadan yangını kontrol altına almaya çalışıyor.