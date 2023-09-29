Hatay'da Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor
Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Amanos Dağları'ndaki ormanlık alanda çıkan yangına 3 helikopter, 5 arazöz, ilk müdahale aracı, 2 su tankı ile çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, havadan ve karadan yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Amanos Dağları'nın Ceylandere mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter, 5 arazöz, ilk müdahale aracı, 2 su tankı ile çok sayıda ekip sevk edildi.
Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
Kaynak: AA / Yaşam