Hatay'da dinamitle patlatılan 3 bina yıkımı kameraya yansıdı

Hatay'da aynı anda dinamitle patlatılarak kontrollü olarak yıkılan 3 binanın yerle bir olma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Dinamitle aynı anda patlatılan 3 bina yerle bir oldu

HATAY - Depremin vurduğu Hatay'da aynı anda dinamitle patlatılarak kontrollü olarak yıkılan 3 binanın yerle bir olma anı kameraya yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük hasar Hatay'da meydana gelmişti. Antakya ilçesinde ağır hasarlı binaların yıkımını hızlandırmak için dinamitle patlatma yöntemi kullanılmaya başlanmıştı. Ekiplerin işini 10 kat hızlandıran yöntemle Ekinci Mahallesi'nde 3 bina aynı anda patlatıldı. Erdemli Çetin Hafriyat A.Ş. tarafından gerçekleştirilen yıkım, sorunsuz olarak gerçekleştirildi. Binaların yerle bir olma anıysa cep telefonu kamerasına yansıdı.