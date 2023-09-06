Halkalı Gümrüğü'nde sel suları nedeniyle mahsur kalanlar kurtarılıyor

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, Halkalı Gümrüğü'nde su baskınlarına neden oldu. Gümrük çalışanları ve şoförler yükselen sular nedeniyle mahsur kaldı. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Halkalı Gümrük Müdürlüğü'nde mahsur kalanlar kurtarılıyor

İSTANBUL - Halkalı Gümrüğü'nde sel suları nedeniyle mahsur kalanlar, botlar yardımıyla kurtarılıyor.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, Halkalı Gümrüğü'nde su baskınlarına neden oldu. Gümrük çalışanları ve işlemler için gümrükte bulanan şoförler, yükselen sular nedeniyle mahsur kaldı. Gümrük binalarına sığınan vatandaşlar, çatıya çıkarak yardım bekledi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, dalgıçlar ve iş makinesi sevk edildi. Mahsur kalanlar iş makinesi ve bot yardımıyla kurtarılmaya başlandı. Bölgede kurtarma çalışmaları devam ediyor.