Hafize Nine'nin Sanal Gerçeklik Gözlüğü Deneyimi Sosyal Medyayı Salladı

Hafize Nine'nin Sanal Gerçeklik Gözlüğü Deneyimi Sosyal Medyayı Salladı
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80 yaşındaki Hafize Cevizbaş, ilk kez taktığı sanal gerçeklik gözlüğü ile verdiği tepkilerle sosyal medyada fenomen haline geldi. 'Amanın, bu ne biçim dünya böyle' sözleriyle izleyenleri güldürdü.

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde yaşayan Hafize Cevizbaş'ın (80) ilk kez taktığı sanal gerçeklik gözlüğüne verdiği tepkiler, sosyal medyada gündem oldu.

Yatağan ilçesi Mesken Mahallesi'nde yaşayan Hafize Cevizbaş, torununun yardımıyla sanal gerçeklik gözlüğü taktı. İlk kez sanal gerçeklik gözlüğü takan Cevizbaş, Ege şivesiyle 'Amanın, bu ne biçim dünya böyle', 'Ayol ben nereye geldim şimdi' gibi tepkiler verdi. Cevizbaş'ın bu videosu, sosyal medyada paylaşıldı. Video, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Video, kullanıcılar tarafından 'Hafize nine evrenler arası yolculukta' ve 'Ege şivesiyle metaverse' gibi yorumlarla binlerce kez paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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