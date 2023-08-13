Hacıköy'de Kur'an Kursu Tamamlayan Öğrenciler İçin Program Düzenlendi

İpsala ilçesine bağlı Hacıköy'de Kur'an kursunu tamamlayan öğrenciler için düzenlenen programda, öğrencilere belgeleri verildi ve aşure ikramı yapıldı. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Kent Müzesi'nde incelemede bulundu.

İpsala ilçesine bağlı Hacıköy'de Kur'an kursunu tamamlayan öğrenciler için program düzenlendi.

İlçe Müftüsü Ahmet Bayraktar, Hacıköy Camisi'ndeki programda, öğrencilerin kurslarda dini bilgiler ve İslam'ın güzel ahlakını öğrendiğini söyledi.

Öğrencilerin 6 hafta boyunca eğitim aldığını dile getiren Bayraktar, ailelere de teşekkür etti.

Programda Kur'an-ı Kerim, ilahiler ve şiirler okundu.

Kursu tamamlayan 40 öğrenciye belge verildi.

Aşure ikramı

İpsala Belediyesince Muharrem ayı dolayısıyla ilçede aşure dağıtıldı.

Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal ve belediye çalışanları, kurumları ziyaret ederek çalışanlara ve vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

İlçedeki camilerde de aşure dağıtımı gerçekleştirildi.

Helvacıoğlu, müzeyi inceledi

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Kent Müzesi'nde incelemede bulundu.

Helvacıoğlu, pazar günü olmasına rağmen çalışmalarının son sürat devam ettiğini belirtti.

Müze bahçesinin ilçenin ikinci meydanı olacağını aktaran Helvacıoğlu, bahçenin Hastane Caddesi ile birleşip bütün hale geleceğini kaydetti.