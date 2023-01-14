Görüntü Türkiye'den! Gece yarısı sürü halinde köye daldılar, gözü kara vatandaş tek başına karşı koydu

Gece yarısı yiyecek bulmak için köye inen kurt sürüsü, gözlerine kestirdikleri köpeği yakalayıp götürdü. Sesleri duyup dışarı çıkan vatandaşın köpeğini kurtarmak için kurt sürüsüne tek başına kafa tuttuğu anlar güvenli kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kış aylarının sert geçtiği illerimizde çetin doğa şartlarında hayatta kalmak isteyen yabani hayvanlar, zaman zaman yerleşim yerlerine inerek yiyecek arayabiliyor. Bunun son örneğini Ardahan'da gördük.

KURT SÜRÜSÜNÜN PEŞİNE DÜŞTÜ

Gece yarısı köye inen kurtlar, gözlerine kestirdikleri köpeği uzun bir kovalamaca sonunda yakalayıp sürükleyerek götürmeye başladı. O esnada köpeğin can havliyle haykırışlarını duyan sahibi bir an bile tereddüt etmeden köpeğini kurtarmak için kurt sürüsünün peşine düştü.

YARIM MİLYONA YAKIN İZLENDİ

Güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen o anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kısa sürede yarım milyona yakın kişi tarafından izlenen videonun altına çok sayıda yorum yapıldı.