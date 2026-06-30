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Bolu'da Nilüfer Çiçekleri Açtı, Koparanlara 699 Bin TL Cezası Var

Bolu'da Nilüfer Çiçekleri Açtı, Koparanlara 699 Bin TL Cezası Var
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Bolu'daki Gölcük Tabiat Parkı ve Abant Gölü Milli Parkı'nda havaların ısınmasıyla nilüfer çiçekleri açtı. Pembe, kırmızı, sarı ve beyaz tonlarındaki çiçekleri koparanlara 699 bin 197 TL ceza kesiliyor.

BOLU'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı ile Abant Gölü Milli Parkı'nda havaların ısınmasıyla birlikte nilüfer çiçekleri açtı. Göl yüzeyini süsleyen pembe, kırmızı, sarı ve beyaz tonlarındaki nilüferleri koparmanın cezası 699 bin 197 TL.

Kentin doğa harikalarından Gölcük Tabiat Parkı ve Abant Gölü Milli Parkı'nda havaların ısınmasıyla göl üzerinde nilüfer çiçekleri açtı. Göl yüzeyini kaplayan pembe, kırmızı, sarı ve beyaz tonlarındaki nilüferler, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Koruma altındaki göle renk katan nilüfer çiçeklerini koparanlara, Çevre Kanunu kapsamında 699 bin 197 TL idari para cezası uygulanıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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