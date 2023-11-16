Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ile UYUM öğrencileri nostaljik tramvayla ilçe turu yaptı

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in Büyük Gölbaşı Merkez Projesi çerçevesindeki projelerinden biri olan nostaljik tramvaylar, Umutlu Yaşam ve Uygulama Merkezi'nin öğrencileriyle birlikte ilçe turu yaptı. Tramvaylarda çalan müziklerle eğlenen öğrencilere Başkan Şimşek de eşlik etti.

Ankara'nın Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ile Umutlu Yaşam ve Uygulama Merkezi (UYUM) öğrencileri nostaljik tramvayla ilçe turu yaptı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in Büyük Gölbaşı Merkez Projesi çerçevesindeki projelerinden biri olan ve yerel esnafa önemli katkı sağlaması beklenen nostaljik tramvaylar, seferlere başladı. Her saat başı ücretsiz hizmet veren Mogan ve Eymir isimli tramvayların özel konukları, Gölbaşı'nda yaşayan engelli bireylerin sosyal yaşamda daha fazla yer edinmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen Umutlu Yaşam ve Uygulama Merkezi'nin öğrencileri oldu.

Sahil Parkı durağından tramvaylara binen öğrenciler, ilçeyi turladıktan sonra tekrar aynı durakta indi. Gezi sırasında öğrencilere Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek de katıldı. Şimşek, çalan müziklerle doyasıya eğlenen öğrencilere eşlik etti. Gezi, sahilde öğrencilere çay ve gözleme ikram edilmesiyle son buldu.

"Onlar bizim vazgeçilmezlerimiz"

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek yaptığı konuşmada, "UYUM öğrencilerinin sosyalleşmesi, her alanda hayatın içinde olmaları bizim için çok önemli. Bugün de Gölbaşı'na nostaljik bir hava getiren tramvaylarımızda onları misafir ettik. Onların mutluluğu bizim için çok önemli. Onlar bizim vazgeçilmezlerimiz. Engelsiz bir Gölbaşı için çalışmalarımız aralıksız sürecek" dedi. - ANKARA