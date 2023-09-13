Göçükte kalan işçilerin isimleri belli oldu
Zonguldak'ta TTK'ya ait Armutçuk Müessese Müdürlüğü'nde meydana gelen tavan göçüğünde yaralanan ve hayatını kaybeden işçilerin isimleri belli oldu. Kazada 7 işçi kaldı.
Göçükte kalan işçilerin isimleri belli oldu
ZONGULDAK - Zonguldak'ta TTK'ya ait Armutçuk Müessese Müdürlüğü'nde meydana gelen tavan göçüğünde yaralanan ve hayatını kaybeden işçilerin isimleri belli oldu.
TTK Armutçuk Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında yerin eksi 450 kodunda meydana gelen göçükte 7 işçi kaldı.
İşçilerden 45 yaşındaki Ramazan Yıldırım hayatını kaybetti. Kazada 41 yaşındaki Coşkun Atalay, 49 yaşındaki Rıfat Öztürk, 44 yaşındaki Ergün Üstün, 39 yaşındaki Ersin Aydın, 31 yaşındaki Sercan Hasan ve 23 yaşındaki Talha Yılmaz yaralandı. Talha Yılmaz Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken diğer yaralı madencilerin Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ndeki tedavileri sürüyor.
Hayatını kaybeden işçinin cenazesi morga kaldırılırken yaralı işçilerin hastanelerdeki tedavileri sürüyor.