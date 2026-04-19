İzmir'de Patoloji Asistanı Genç Kız Beton Bariyerlere Çarptı, Alev Aldı

İzmir Menderes'te bir kaza sonucu hayatını kaybeden 25 yaşındaki Beyza Nur Pürmüs, Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde patoloji asistanı olarak çalışıyordu. Otomobilinin beton bariyerlere çarpması sonrasında alev alan araçta yangın çıkmış ve Pürmüs olay yerinde hayatını kaybetmiştir.

İZMİR'in Menderes ilçesinde, kullandığı otomobilin beton bariyerlere çarpıp, alev alması sonucu hayatını kaybeden Beyza Nur Pürmüs'ün (25), Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde patoloji asistanı olarak görev yaptığı belirtildi.

Kaza, dün, saat 19.00 sıralarında İzmir-Aydın Otoyolu Havalimanı gişelerinde meydana geldi. Beyza Nur Pürmüs'ün kontrolünü yitirdiği 35 CPT 125 plakalı otomobil, yol kenarındaki beton bariyerlere çarptı. Otomobilde çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Otomobildeki yangının söndürülmesinin ardından sağlık ekiplerinin kontrolünde sürücü Pürmüs'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde patoloji asistanı olarak görev yaptığı belirtilen Beyza Nur Pürmüs'ün ölümü, ailesi, yakınları ve meslektaşlarını yasa boğdu.

Pürmüs'ün cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Pürmüs cenazesinin ikindi vaktinde EVKA-2 Merkez Camii'nde kılınacak namazın arından Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.

Haber - Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD heyeti Pakistan'a hareket etti, Trump'tan ateşkes resti geldi

"Heyet yola çıktı" diyen Trump'tan İran'a ateşkes resti
Eski vali ile ilgili korkunç iddia: Gülistan aranırken Zeinal ve ailesini 3 ay Antalya'da saklamış

Korkunç iddia: Eski vali olayı örtbas etmek için her şeyi yapmış
Bakan Fidan: İsrail, Müslüman ülkelere karşı ittifak kurdu

Kapanış törenine damga vuran tepki: İslam karşıtı ittifak kurdular
Dev hamburger zincirine kayyum atandı

Dev hamburger zincirine kayyum atandı! Şubeler tek tek kapanıyor
Kim hedefleri küle çevirecek füzeyi test etti, Güney Kore ve ABD alarma geçti

Dünyayı alarm durumuna geçiren adım
Eski vali ile ilgili korkunç iddia: Gülistan aranırken Zeinal ve ailesini 3 ay Antalya'da saklamış

Korkunç iddia: Eski vali olayı örtbas etmek için her şeyi yapmış
Mansur Yavaş'a yeni soruşturma izni iddiası! ABB'den jet açıklama geldi

Yavaş'la ilgili yeni iddia gündem yarattı! Beklenen açıklama geldi
BTK okul saldırıları sonrası düğmeye bastı: VPN işlemeyecek, kontrol ailede olacak

BTK okul saldırıları sonrası harekete geçti! Art arda yeni kararlar