Gediz Nehri Kuruyor: Öğrenciler Farkındalık için Nehirde Etkinlik Düzenledi

KÜTAHYA'dan doğup Uşak ve Manisa'dan geçerek İzmir'in Foça ilçesinden Ege Denizi'ne dökülen 401 kilometrelik Gediz Nehri, iklim değişikliğine bağlı kuraklık, aşırı sıcaklık ve yağış azlığı nedeniyle kuruma noktasına geldi. Nehrin bazı bölümlerinde su akışı tamamen durunca öğrenciler, kuraklığa dikkat çekmek amacıyla boş nehir yatağına olta attı, çevre temizliği yapıp, fidan dikti.

İklim değişikliğine bağlı kuraklık, aşırı sıcaklık ve yağış azlığı Türkiye genelinde göl, baraj ve nehirlerdeki su seviyesini düşürdü. Kütahya'dan doğarak Uşak ve Manisa illerinden geçip İzmir'in Foça ilçesinden Ege Denizi'ne dökülen 401 kilometrelik Gediz Nehri'nde, özellikle Manisa'nın Salihli ilçesindeki Demirköprü Barajı'ndan sonraki bölümlerde su akışı tamamen durdu. Manisa'nın Salihli, Turgutlu, Ahmetli ilçelerinden İzmir'in Menemen ilçesine kadar, 1 milyon 350 bin dekar tarım alanını sulayan nehir kurumaya yüz tutarken, Salihli ilçesindeki Adala Nergis Demet Ortaokulu öğrencileri kuruyan nehirde farkındalık etkinliği yaptı.

'ONLARI BİLİNÇLENDİRMEYİ HEDEFLİYORUZ'

Öğrenciler, 'Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Saygılıyım' projesi kapsamında boş kalan nehir yatağına olta attı. Su olmamasına rağmen ellerinde oltalarla nehir kenarına dizilen öğrenciler, kuraklığın etkilerini sembolik bir şekilde gösterdi. Ardından nehir yatağında çevre temizliği yapan öğrenciler, etkinliğin sonunda Demirköprü Barajı çevresindeki ormana fidan dikti. Okul Müdürü Yakup Ateş, amaçlarının öğrencilerde çevre bilinci ve sorumluluk duygusu oluşturmak olduğunu belirtip, Özellikle çocuklarımıza geleceği kaybetmek yerine, gelecek adına mücadele etmenin önemini anlatıyoruz. Ağaç dikimi, çevre temizliği gibi mikro projelerle onları bilinçlendirmeyi hedefliyoruz diye konuştu.

'BALIK TUTMAYI HAYAL EDİYORUM'

5'inci sınıf öğrencisi Nuray Doğan, geçmişte bu nehirde balık tutulduğunu dile getirerek, Küçükken burada büyüklerimiz balık tutardı ama biz geldiğimizde balık tutamadık. İnşallah burada büyüdüğümüzde balık tutulabiliriz. Bu yüzden sularımıza sahip çıkmamız gerekiyor dedi. 5'inci sınıf öğrencisi Miran Ediz de Buraya çevre temizlik projesine katılmak için geldim. Bugün olta attım ama derede balık yoktu. Gelecekte burada balık tutmayı hayal ediyorum diye konuştu.