Gaziantep'te park halindeki kamyon çocuğu sürükleyerek ölümüne neden oldu

Gaziantep'te park halindeyken bir anda hareket ederek yokuş aşağı savrulan kamyon, sokakta oynayan 8 yaşındaki Salih Mert Can'ı altına alarak sürükledi. Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gaziantep'te park halindeyken bir anda hareket ederek yokuş aşağı savrulan kamyon, sokakta oynayan 8 yaşındaki Salih Mert Can'ı altına alarak sürükledi. Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, dün akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi Akdere Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta park halinde bulunan bir kamyon, bilinmeyen bir nedenle hareket etti. Kontrolden çıkarak yokuş aşağı savrulan kamyon, sokakta oyun oynayan 8 yaşındaki Salih Mert Can'ı altına alarak sürükledi. Ağır yaralanan ikinci sınıf öğrencisi Salih Mert, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Talihsiz çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Salih Mert Can'ın cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP