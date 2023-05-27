Gazeteci Engin Ardıç Hayatını Kaybetti

Bir süredir İstanbul'da özel bir hastanede tedavi gören 71 yaşındaki Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, bu sabah hayatını kaybetti. Türkiye'de pek çok dergi ve gazetede yazılar kaleme alan Engin Ardıç, 6 aydır hastalığı nedeniyle tedavi görüyordu.

Bir süredir İstanbul'da özel bir hastanede tedavi gören 71 yaşındaki Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, bu sabah hayatını kaybetti.

Türkiye'de pek çok dergi ve gazetede yazılar kaleme alan Engin Ardıç, 6 aydır hastalığı nedeniyle tedavi görüyordu. İstanbul Bağcılar'da özel bir hastanede ameliyata alınan Ardıç'ın bu sabah hayatını kaybettiği açıklandı.

ENGİN ARDIÇ KİMDİR?

Engin Ardıç, mesleğe 1970 yılında, Tiyatro 70 dergisinde başladı. Reklam yazarlığı, BBC Türkçe yayınlar servisi spikerliği, Cumhuriyet ve Politika gazetelerinde tiyatro ve edebiyat eleştirmenliği, Nokta dergisinde yayın danışmanlığı, Dünya, Sabah, Star ve Akşam gazetelerinde köşe yazarlığı, Inter Star'da yorumculuk yaptı. Elele, Tempo, Playmen dergilerinde de yazılar yazdı. Ardıç, 24 Şubat 2008 tarihinden bugüne dek Sabah gazetesinde köşe yazarlığı yapıyordu.