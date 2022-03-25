Gastronomi profosyonelleri Kilis'i salladı!

İPEKYOLU, VAN (Haberler.com) - Panel kapsamında kente gelen gastronomi uzmanları ilk olarak Kilis Valisi Recep Soytürk ve Belediye Başkanı Servet Ramazan'ı ziyaret etti. Daha sonra 7 Aralık Üniversitesinde düzenlenen panele katılan uzmanlar, gastronomi turizmi için yapılması gerekenleri anlattı. Kilis'in gastronomi turizmi noktasındaki değerlerinin tanıtıldığı etkinlikte Kilis yemekleri, Kilis kültür mirası tanıtıldı ve bir panel yapıldı.

GASTRONOMİ UZMANLARI KİLİS'İ KEŞFETTİ

Panelde konuşan Vali Recep Soytürk, özellikle zeytin yağını önemsedikleri ifade ederek, "Bu konuda çalışmalar yaptık ve uzmanlarından destek aldım. Bu çalışmalar ile zeytinyağı yarışmasında Dubai'de bir firmamız altın madalya aldı. Bu müthiş bir potansiyelimiz olduğunu gösteriyor. Oylum Höyük'te yapılan kazılarda 4500 yıllık zeytin çekirdeği bulduk. Tarihsel anlamda da çalışmalarımız var. Oylum Höyüğün daha tanınır hale gelmesi için çabalıyoruz" dedi.

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI, HEYETİ AĞIRLADI

İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz, Kilis'te Türkiye'deki önemli gastronomi profesyonellerini ağırladıklarını belirtti. Kilis'in gastronomi turizmi noktasındaki mevcut çalışmaları yerinde görmek için heyeti ağırladıklarını anlatan Akyılmaz, "Misafirlerimizin geliş amacı Kilis'imizin gastronomi turizmi noktasındaki mevcut çalışmaları yerinde görmek, bize öneri sunmak ve bölgemizin gastronomi turizmini tanımak açısından hazır bulunuyorlar. Programımız konusunda özellikle Kilis'imizin en önemli tarımsa değerlerinden birisi olan Kilis yağlık zeytinini ve zeytinyağını misafirlerimize tattırdık. Kilis zeytini 4 bin yıllık bir geçmişe sahip. Biz de kalkınma ajansı olarak Kilis'te hem zeytinyağının arttırılması, markalaşması, pazarlanması ve ihraç edilmesi noktasında önemli çalışmalar yapıyoruz." dedi.

KİLİS ZEYTİNYAĞI TESCİLLENDİ

Yapılan çalışmalar sonucunda Kilis zeytinyağının 12 madalya aldığını dile getiren Akyılmaz, şunları kaydetti: "Kilis zeytinyağının coğrafi işareti alındı. Tanıtım için çok önemli aşamalar aşılmış durumda. Ayrıca Kilis, Hatay ve Gaziantep arasında yer alması sebebiyle gastronomi açısından önemli bir destinasyon merkezi. Sahip olduğu zengin yemek çeşitleriyle ve yemeklerine lezzet katan coğrafi işaretli zeytinyağıyla bugün gastronomi turizminde marka şehir olabilecek illerin başında geliyor."

ULUSAL VE ULUSLARARASI BİLİNİRLİLİĞİN ARTIRMASI AMAÇLANIYOR

Akyılmaz, gastronomi yazarları, bu alanda yatırım yapan ünlü iş insanları, şefler ve gastronomi okullarının yöneticilerinden oluşan heyeti 2 gün Kilis'te ağırlayarak buranın ulusal ve uluslararası bilinirliliğini artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

HABERLER.COM CESO'SU SÜMEYRA TEYMUR PANELDE SÖZ ALDI



Etkinlik kapsamında Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde ayrıca "Topraktan Sofraya Kilis Gastronomi Turizmi" paneli gerçekleştirildi. Kente gelen gastronomi profesyonellerinden oluşan heyette yer alan Haberler.com CEO'su Sümeyra Teymur da panelde söz alarak, gerçekleştirilen etkinliğin verimli geçtiğinin ve Kilis'in zenginliklerini tanıtma noktasında çok faydalı olduğunun altını çizdi.

Sümeyra Teymur (Solda)

Programa, Kilis Valisi Recep Soytürk, Belediye Başkanı Servet Ramazan, şef Yunus Emre Akkor, şef Eyüp Kemal Sevinç, gastronomi yazarı ve iletişim uzmanı Zeynep Kakınç ile ağırlama ve konaklama yönetim ve yatırım danışmanı Osman Rıfat Serim, gastronomi turizmi geliştirme ve uygulama uzmanı Ferah Güneri Bircan ve diğer ilgililer eşlik etti.

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