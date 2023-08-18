Galata Köprüsü'ndeki Bakım Çalışmaları Nedeniyle Trafik Yoğunluğu Arttı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Galata Köprüsü'ndeki bakım onarım çalışmaları nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor. Köprüdeki çalışmaların 40 gün sürmesi bekleniyor.

Galata Köprüsü'ndeki köprü bakım çalışmaları nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu arttı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından başlatılan Galata Köprüsü'ndeki bakım onarım çalışmaları trafiği etkiliyor. Köprünün Eminönü istikameti noktasında vatandaşlar dakikalarca trafikte bekliyor. Öte yandan köprüdeki çalışmalar nedeniyle Karaköy Semt için trafiği de olumsuz yönde etkilendi. Köprüdeki çalışmanın 2 ayrı etapta toplam 40 gün sürmesi bekleniyor. - İSTANBUL