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Fethiye'de yemek yediği sırada yamaç paraşütçüsünün çarptığı 15 yaşındaki İngiliz kız yaşam mücadelesi veriyor

Fethiye'de yemek yediği sırada yamaç paraşütçüsünün çarptığı 15 yaşındaki İngiliz kız yaşam mücadelesi veriyor
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Türkiye'deki aile tatilinde 15 yaşındaki İngiliz kız, üzerine düşen yamaç paraşütçüsü sonucu ciddi şekilde yaralandı. Fethiye'deki Letoon Hastanesi'nde yoğun bakımda olan genç kızın çenesi ve kaburgaları kırıldı, beyninde kanama ve muhtemelen sırtında kırık var. Aile, seyahat sigortası olmadığı için büyük bir hastane faturasıyla karşı karşıya kaldı. Annesi, 7.000 sterlinlik faturayı ödeyebilmek için bir GoFundMe kampanyası başlattı.

15 yaşındaki İngiliz kız, Türkiye'deki aile tatilinde öğle yemeği yerken üzerine düşen yamaç paraşütçüsü nedeniyle yaşam mücadelesi veriyor.

Lily Nichol'un annesi, küçük kızın Fethiye'deki Letoon Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesine kaldırılmasına neden olan bu talihsiz kaza sonrasında kızının öldüğünü sandığını söyledi.

Masada otururken yamaç paraşütçüsü tarafından "yere serildi". Dün Newcastle'a dönmesi gereken küçük kız, şu anda hastanede çeşitli yaralanmalar nedeniyle tedavi görüyor.

Küçük kızın çenesi ve kaburgaları kırık, beyninde kanama var ve muhtemelen sırtı da kırık.

Durham'dan olan annesi Lyndsey, kızının masada pizza yerken yüzüstü düşüp bayılması ve inme geçirmesinin "en büyük kâbusu" olduğunu söyledi.

Ancak Lily ve 19 yaşındaki ablası Megan ile çıktıkları aile tatilinde seyahat sigortası yoktu ve şimdi büyük bir hastane faturasıyla karşı karşıyalar.

İki çocuk annesi, 7.000 sterlinlik faturayı ödeyebilmek için bir GoFundMe kampanyası başlattı. Kampanya sadece 21 saat içinde 5.768 sterlin topladı.

The Sun'a verdiği demeçte: "Öldü sandım, öldü sandım, çığlık atıyordum. 'Ambulans nerede?' diye bağırıyor ve 'Lily, bizimle konuşmaya devam et, konuşmaya devam et' diyordum." ifadelerini kullandı.

Lyndsey, en küçük kızına çarpan yamaç paraşütçüsünün sonrasında arkadaşlarıyla şakalaşıp içki içtiğini görünce çok öfkelendi.

"Bir daha asla tatile gitmek istemiyorum sanırım. Sadece onu pamuklar içinde saklamak istiyorum." diye ekledi.

Faturanın yanı sıra, kızının yanında kalabilmek için otel masrafları ve hastaneye gidiş gelişler için taksi ücretleri de ödemek zorunda kalıyor.

Fethiye'de yemek yediği sırada yamaç paraşütçüsünün çarptığı 15 yaşındaki İngiliz kız yaşam mücadelesi veriyor

Fethiye'de yemek yediği sırada yamaç paraşütçüsünün çarptığı 15 yaşındaki İngiliz kız yaşam mücadelesi veriyor

Haberler.com / Abdullah Teymur - Yaşam
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