Haberler

Ferrari'yi perte çıkartan ustadan yeni skandal! Bu kez aracın boyasını kaldırdı

Ferrari'yi perte çıkartan ustadan yeni skandal! Bu kez aracın boyasını kaldırdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Ferrari'yi perte çıkartan ustadan yeni skandal! Bu kez aracın boyasını kaldırdı
Haber Videosu

Test sürüşünde Ferrari'yi perte çıkartmasıyla gündeme gelen usta, bu kez de boyasız göçük tamiri yapmak isterken aracın boyasını kaldırdı. O anlar da ise kameralar kayıttaydı.

Geçtiğimiz günlerde Ferrari'yi perte çıkartmasıyla gündeme gelen usta, bu kez de boyasız göçük tamiri yapmak isterken aracın boyasını kaldırdı.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükçekmece'deki bir otomobil tamircisine bırakılan Ferrari, motor ustası tarafından araçtan gelen sesin nedenini anlamak için test sürüşüne çıkarıldı.

Ancak usta test sürüşü sırasında direksiyon hakimiyetini kaybederek büyük bir kazaya karıştı. Ferrari kazasıyla gündeme gelen usta, bir skandala daha imza attı.

BU KEZ DE ARACIN BOYASINI KALDIRDI

Ferrari'yi perte çıkartan usta, boyasız göçük tamiri yapmak isterken aracın boyasını kaldırdı. O anlar ise kameralarca kaydedildi.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Yaşam
Süper Lig devinden Sörloth bombası

Süper Lig devinden Sörloth bombası
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAdanalı cabo :

Bu adam reklam peşinde haberciler ile ortak çalışıyor bizene çarptığı arabadan bizene boyasını kaldırdığı arabadan memleketin haline bak bunların derdine bak haber arıyorsanız bulamayıp saçma sapan reklam içeren haberleri millete sunmayın

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıg56wj2s9r7:

bu mal pr yapacağım diye yakında iflas eder

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıyaktemur:

yeni nesil habercilik böyle beyler begenmeyem trt izlesin

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tonlarca kuru soğanı boş araziye attılar, gören akın etti

Tonlarcasını çuvallarla araziye attılar! Gören akın etti
Fenerbahçe evrakları yollamadı! Ayrılık iptal oluyor

Fenerbahçe evrakları yollamadı! Yıldız ismin ayrılığı iptal oluyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.