Ferrari'yi perte çıkartan ustadan yeni skandal! Bu kez aracın boyasını kaldırdı

Geçtiğimiz günlerde Ferrari'yi perte çıkartmasıyla gündeme gelen usta, bu kez de boyasız göçük tamiri yapmak isterken aracın boyasını kaldırdı.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükçekmece'deki bir otomobil tamircisine bırakılan Ferrari, motor ustası tarafından araçtan gelen sesin nedenini anlamak için test sürüşüne çıkarıldı.

Ancak usta test sürüşü sırasında direksiyon hakimiyetini kaybederek büyük bir kazaya karıştı. Ferrari kazasıyla gündeme gelen usta, bir skandala daha imza attı.

BU KEZ DE ARACIN BOYASINI KALDIRDI

Ferrari'yi perte çıkartan usta, boyasız göçük tamiri yapmak isterken aracın boyasını kaldırdı. O anlar ise kameralarca kaydedildi.