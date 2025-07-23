Fatih Erbakan sosyal medyanın dilinde! Espriler havada uçuşuyor
Fatih Erbakan'ın tatil sonrası bronzlaşmış haliyle gündem oldu. Ahmet Davutoğlu ziyareti sırasında kaydedilen görüntüler üzerine kullanıcılar "Acun mu çağırdı?", "Ben Çad başbakanı sandım" gibi esprili yorumlarla mizah yarışına girdi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, son görüntüsüyle sosyal medyada espri bombardımanına tutuldu. Tatil sonrası oldukça bronzlaşmış haliyle Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret eden Erbakan'ın görüntüsü kısa sürede viral oldu. Siyasetin dışına taşan bu anlar, kullanıcıların yaratıcı yorumlarıyla sosyal medyada gündemin ilk sıralarına yerleşti.
O yorumlardan bazıları şunlar;
- Kömür madeninde part time başlamış
- Abi nolmuş buna orman söndürmeye mi gitmiş
- Abim benim şu hayattan istiyorum bende
- Uzanmışım kumsalaaaa...
- Acun mu çağırdı adaya ne yaptı elendi mi ne oldu
- Bacadan mı düşmüş
- Ne olmuş la buna Afrika'daki kabile reislerine dönmüş
- Survivor'dan elenip adaya veda etmiş gibi
- Ben Çad başbakanı zannettim.
- Covid aşısı etkisini göstermeye başlamış anlaşılan.
SİYASET GÜNDEMİNDEN MİZAH SAHNESİNE
Erbakan'ın görüntüsü, siyasi bir buluşmanın ötesine geçerek sosyal medya kullanıcılarının hayal gücüyle eğlenceli bir akıma dönüştü. Kimi kullanıcılar durumu gülümseten esprilerle karşılarken, kimileri de "siyasette mizahın en renkli örneklerinden biri" yorumunu yaptı.