Eskişehir'de trafik kazasında hayatını kaybeden Melike Gönen'in cenazesi defnedildi
Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Melike Gönen, hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Gönen'in cenazesi bugün defnedildi.
Eskişehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanan 1 çocuk annesi hayatını kaybetti.
Melike Gönen idaresindeki 26 AFZ 658 plakalı otomobil, 9 Eylül'de Eskişehir-Seyitgazi kara yolu Kocakır mevkisinde S.Y'nin kullandığı 32 YG 397 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan Melike Gönen, 5 yaşındaki oğlu D.G. ile diğer araçta yolcu olarak bulunan 2 kişi ve araç sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralılardan Melike Gönen,18 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.