Eskişehir'de trafik kazasında hayatını kaybeden Melike Gönen'in cenazesi defnedildi

Eskişehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanan 1 çocuk annesi hayatını kaybetti.

Melike Gönen idaresindeki 26 AFZ 658 plakalı otomobil, 9 Eylül'de Eskişehir-Seyitgazi kara yolu Kocakır mevkisinde S.Y'nin kullandığı 32 YG 397 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan Melike Gönen, 5 yaşındaki oğlu D.G. ile diğer araçta yolcu olarak bulunan 2 kişi ve araç sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Melike Gönen,18 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.