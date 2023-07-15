Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde kaldıkları yaşlı bakım evinden ayrılan ve kendilerinden haber alınamayan iki kişiden biri tarlada ölü, diğeri ise sağ olarak bulundu.

Eskişehir'de kaybolan yaşlı adam ölü bulundu

ESKİŞEHİR - Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde kaldıkları yaşlı bakım evinden ayrılan ve kendilerinden haber alınamayan iki kişiden biri tarlada ölü, diğeri ise sağ olarak bulundu.

Dün öğle saatlerinde Mihalıççık ilçesinde bulunan Selami Vardar Yaşlılar Köşkü'nde kalan Alzheimer hastası Mehmet Taşkın'ın ile Osman Nalbant kayboldu. Bunun üzerine arama-kurtarma çalışmaları için İlçe Jandarma Mihalıççık Orman Yangın İlk Müdahale Ekibi ve Dorlion Arama Kurtarma ekipleri seferber oldu. Uzun süren çalışmaların ardından üzücü haber akşamü saatlerinde geldi. Jandarma ekipleri, DAK ve Mihalıççık Orman Yangın İlk Müdahale Ekiplerinin ortak çalışmasında, Alzheimer hastası Taşkın'ın cansız bedeni polis ekipleri tarafından Mihalıççık ilçesinde bulunan bir tarlada bulundu.

Öte yandan, Mehmet Taşkın ile birlikte huzurevinden ayrıldığı tespit edilen Osman Nalbant isimli vatandaşın da ilçede bir evin bahçesinde bulunduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.