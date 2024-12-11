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Hayri Kozakçıoğlu'nun son gününü kızı anlattı

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Haberler.com'a konuk olan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Meral Kozakçıoğlu Özekici, babası eski OHAL Bölge ve İstanbul Valisi Hayri Kozakçıoğlu'nun son gününü anlattı. Özekici, babasıyla vefat etmeden bir gün önce geleceğe dair plan yaptıklarını söyledi.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Meral Kozakçıoğlu Özekici, Haberler.com'da yayınlanan "Haber Bahane" programının moderatörü Gökay Kalaycıoğlu'nun konuğu oldu. Özekci programda, babası eski Olağanüstü Hal (OHAL) Bölge ve İstanbul Valisi Hayri Kozakçıoğlu'nun Sarıyer'deki evinde hayatını kaybetmesine ilişkin duygu yüklü açıklamalarda bulundu.

"PLAN YAPTIK VE ERTESİ SABAH BABAM HAYATTA YOKTU"

Babasını her zaman yanında hissettiğini belirten Meral Kozakçıoğlu Özekici, babasıyla ölümünden bir gün önce gerçekleştirdikleri görüşmeyi şu sözlerle aktardı:

"Biz olaydan bir gün önce zaten buluşmuştuk yine, kliniğe gelmişti. Bir iş sağlığı yeri açalım düşüncesi içerisine girdik. Sonra gittik bir yer baktık Levent'te. Orayı nasıl bölelim, mimarla konuşalım diye düşündük. Babamdan akşamüstü öyle ayrıldım. 'Baba' dedim, 'yarın sabahleyin buluşalım'. Babam da 'yarın sabah buluşalım' dedi. Reşitpaşa'da bir tane öyle iş sağlığı merkezi var babam tanıyor onu. 'Ben de oraya gideyim bir oranın mimarisine yarın sabah bakayım. Sonra seninle gidelim' dedi. Plan yaptık ve işte ertesi sabahta babam yoktu hayatta."

"ÇOCUKKEN EN BÜYÜK KORKUM BABAMIN VEFAT ETMESİYDİ"

Çocukken en büyük korkusunun babasının vefat etmesi olduğunu dile getiren Özekici, "Ben çocukken babamın vefat etmesi benim en büyük korkumdu ve ben çocukken babam vefat etmedi. Babamla çok zaman geçirdik. Bu da benim için bir teselli noktası." dedi.

NE OLMUŞTU?

Hayri Kozakçıoğlu, 23 Mayıs 2013 sabahı eşi Sabire Kozakçıoğlu tarafından evinde ölü bulunmuştu. Cesedinin yakınında ruhsatlı tabancası tespit edilmişti. İlk incelemelere göre, Kozakçıoğlu'nun göğsüne yakın mesafeden ateş ettiği belirlenmişti. Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcısı, olay yeri inceleme, adli tıp, ekspertiz ve kriminal raporlardan oluşan deliller doğrultusunda ölümün intihar olduğunu belirterek dosya hakkında takipsizlik kararı vermişti.

Hayri Kozakçıoğlu'nun son gününü kızı anlattı
Haberler.com / Çağla Taşçı - Yaşam
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