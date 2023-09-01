Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, yangın sonrası incelemelerde bulundu
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Pazaryolu ilçesine bağlı Konakyeri Mahallesi'nde meydana gelen yangın sonrası incelemelerde bulundu ve vatandaşları dinledi. Yangında 8 ev ve 8 ahır kullanılamaz hale gelirken, can kaybı yaşanmaması sevindirdi.
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 8 evin kül olduğu köyde incelemelerde bulundu
ERZURUM - Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 8 evin yandığı Pazaryolu ilçesine bağlı Konakyeri Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.
Pazaryolu ilçesine bağlı Konakyeri Mahallesi'nde meydana gelen yangın 5 saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alınabildi. 8 ev ve 8 ahırın tamamen kullanılamaz hale geldiği yangında can kaybı yaşanmaması sevindirdi.
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi yangının yaşandığı mahallede incelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi.