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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, yangın sonrası incelemelerde bulundu

Yaşam Haberleri

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Pazaryolu ilçesine bağlı Konakyeri Mahallesi'nde meydana gelen yangın sonrası incelemelerde bulundu ve vatandaşları dinledi. Yangında 8 ev ve 8 ahır kullanılamaz hale gelirken, can kaybı yaşanmaması sevindirdi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 8 evin kül olduğu köyde incelemelerde bulundu

ERZURUM - Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 8 evin yandığı Pazaryolu ilçesine bağlı Konakyeri Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Pazaryolu ilçesine bağlı Konakyeri Mahallesi'nde meydana gelen yangın 5 saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alınabildi. 8 ev ve 8 ahırın tamamen kullanılamaz hale geldiği yangında can kaybı yaşanmaması sevindirdi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi yangının yaşandığı mahallede incelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Nejdet Yılmaz - Yaşam

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