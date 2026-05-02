Erzurum'da Dronla Görüntülenen Vaşak Kameranın Sesinden Korkup Ağaçlar Arasında Kayboldu

Erzurum'un Oltu ilçesinde arazide dolaşan vaşak, dronla görüntülendi. Kameranın sesinden korkan vaşak, ağaçlar arasında kayboldu.

Oltu'da aile hekimi olarak görev yapan doğasever doktor Halil İbrahim Taşçı, Kesikköprü mevkisinde dronla yaptığı çekim sırasında nadir görülen vaşağı dolaşırken tespit etti. Bir süre arazide dolaşan vaşağın dron kamerasının sesinden korkup ağaçların altına sığındığı gözlendi. Bir süre ağaç dibinde bekleyen vaşak, daha sonra kayboldu. Doğa ve yaban hayatına ilgi duyduğunu ifade eden Taşçı, daha önce de birçok hayvanı fotoğraflayıp kayıt altına aldığını belirterek, vaşağı görüntülemenin ise kendisi için ayrı mutluluk kaynağı olduğunu ifade etti. Yaban hayatında bulunmanın insana huzur verdiğini dile getiren Taşçı, doğaya ilginin artması gerektiğini vurguladı.

Haber-Kamera. Dursun Murat AYDIN/OLTU(ERZURUM),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı