Erzurum'a noter bulunamıyor! Bakanlık yeniden ilana çıktı

Erzurum'a noter bulunamıyor! Bakanlık yeniden ilana çıktı
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Adalet Bakanlığı'nın Erzurum Yedinci Noterliği için 2 defa ilana çıkmasına rağmen istekli olan çıkmadı. Bugün de Resmi Gazete'de ilan yayımlanırken, 2024 yılı rakamlarına göre noterliğin gayrisafi gelirinin 2 milyon lira olduğu tahmin ediliyor.

Adalet Bakanlığı, Erzurum Yedinci Noterliği için talipli arıyor. Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre 2024 yılı gayrisafi geliri 2 milyon lira olduğu tahmin edilen birinci sınıf Erzurum Yedinci Noterliği'ne iki defa yapılan ilana rağmen atama gerçekleşmedi. Noter olarak atanmak isteyenlerin başvuru yapması gerekirken Bakanlık bazı kolaylıklar sağladı.

İki defa yapılan ilana rağmen, atama yapılamayan noterliklere, üst sınıf veya aynı sınıf noterlerden, bu sınıflardan isteklinin bulunmaması halinde ise bir alt sınıf noterler arasından atama yapılabileceği ve bu fıkra kapsamında yapılacak atamalarda iki yıllık süre bir yıl olarak uygulanacak.

1 AY İÇİNDE BAŞVURU YAPMALARI GEREKİYOR

Buna göre, bulunduğu noterlikte bir yıllık görev süresi dolan birinci sınıf ve bir alt sınıf noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların, 1512 sayılı Kanunun 22 ve müteakip maddeleri uyarınca ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığa www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekiyor. Başvuru sahiplerinin atanma isteğinden vazgeçmeleri halinde de yine vazgeçme talepleri, ilan tarihinden itibaren bir ay içinde aynı elektronik ortamdan Bakanlığa iletilmesi kaydıyla atama işlemler değerlendirilecek.

ERZURUM YEDİNCİ NOTERİ NEREYE AÇILACAK

Erzurum Yedinci Noterliğinin, Adnan Menderes Caddesinin Cahar Dudayev Caddeleri ile kesiştiği yerden başlayarak, E 80 Karayolu ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla E 80 Karayolunun Cahar Dudayev Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Cahar Dudayev Caddesinin Adnan Menderes Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan ada içinde, adayı çevreleyen caddelerin üzerinde ve bu caddelerin 100 metre derinliklerinde açılabilecek.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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