Erzincanlı Hacılar Güllerle Karşılandı

Kutsal topraklarda hac farizasını yerine getiren Erzincanlı hacılar, İl Müftülüğünün organizasyonuyla Yıldırım Akbulut Havalimanında güllerle karşılandı.

Havalimanının dış hatlar geliş terminalinden giren hacılar, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşliyen ve İl Müftüsü Muharrem Gül tarafından güllerle karşılandı. Yakınları tarafından da sevinçle karşılanan hacılar, aileleriyle kucaklaştı. Duygusal anların yaşandığı buluşmada bazı hacıların sevinç gözyaşı döktüğü görüldü.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşliyen, hacıların sağlıklı ve rahat bir şekilde evlerine dönmelerini sağlamaya çalıştıklarını ifade ederek, "Meşakkatli bir yolculuğun ardından Hacılarımızı yoğun bir kalabalığın katılımıyla çiçeklerle karşıladık. Hacılarımızın sevinç ve mutluluğuna şahit olduk. Hacılarımızın ibadetlerini memnuniyet içerisinde sorunsuz bir şekilde tamamlamaları bizleri mutlu etti. Hacılarımızın ibadetlerinin makbul, Haclarının mebrur olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum." dedi.

Hacılar, ibadetlerini sorunsuz bir şekilde tamamlayarak yurda dönmenin mutluluğunu yaşarken, kendilerini güllerle karşılayan Erzincan Müftülüğüne teşekkür ettiler. - ERZİNCAN