Erzincan'da sel sonrası çalışmalar sürüyor

Vali Aydoğdu: "Herhangi bir can ve mal kaybımız yoktur"

ERZİNCAN - Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde yaşanan sel sonrası çalışmalar sürüyor. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu açıklamasında herhangi bir can ve mal kaybının olmadığını belirtti.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün sağanak yağış uyarısında bulunduğu Erzincan'da öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak dereleri taşırdı. Aniden bastıran yağmur yağışı sonrası taşan ve ilçe merkezinden geçen derenin köprülerinde ağır hasar oluştu. Ayrıca taşkın sonrası merkeze bağlı Günebakan köy yolu araç trafiğine kapatıldı. Bölgede AFAD, Karayolları, DSİ ve itfaiye ekipleri yoğun çalışma yaparken Üzümlü ilçesinde incelemelerde bulunan Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu gazetecilere açıklamada bulundu. Vali Aydoğdu açıklamasında, "Üzümlü ilçemizdeyiz. Gördüğünüz gibi yağışlardan dolayı bir taşkınlık var ama Allah'a şükür can ve mal kaybı yok. AFAD ekiplerimiz, Karayolları, Özel İdare, DSİ bütün ekipler burada. Şuan arkadaşlarımız o taşkınlığı kontrol altına aldılar. Herhangi bir can ve mal kaybı yok. Arkadaşlarımız biraz sonra normale dönmek için ellerinden geleni yapıyor. Ben geçmiş olsun dileklerinde bulunuyorum. Can kaybımız yok. Mallarda herhangi bir hasar yok. Arkadaşlarımız alandalar. Her türlü tedbiri almışlar" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Erzincan ve çevrelerinde aralıklı yağış etkisini sürdürürken ilgili ekipler sel taşkını yaşanabilecek noktalarda tedbirlerini artırdı.