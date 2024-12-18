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Erkeğin, kaynanasının elini öpmesi caiz mi? Ünlü ilahiyatçıdan tartışılacak yanıt

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İlahiyatçı Ebubekir Sifil, kendisine yöneltilen "Evleneceğimiz zaman kızın annesini öpmek caiz midir?" sorusuna "Erkeğin, eşinin annesinin elini öpmesi caiz değildir. Vücudumuzda bir şey uyanırsa karımız bize haram olur" yanıtını verdi.

Daha önceki bir açıklamasında "Namaz kılmayan öldürülebilir" diyerek dikkatleri üzerine çeken ve hakkında suç duyurusunda bulunulan ilahiyatçı Ebubekir Sifil'den dikkat çeken bir çıkış daha geldi.

"VÜCUDUMUZDA BİR ŞEY UYANIRSA..."

Sosyal medyadan kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Ebubekir Sifil'e "Evleneceğimiz zaman kızın annesini öpmek caiz midir?" sorusu yöneltildi. Sifil bu soruya "Erkeğin, eşinin annesinin elini öpmesi caiz değildir. Vücudumuzda bir şey uyanırsa karımız bize haram olur" yanıtını verdi.

Erkeğin, kaynanasının elini öpmesi caiz mi? Ünlü ilahiyatçıdan tartışılacak yanıt
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (92)

Haber YorumlarıNK:

Adam doğruyu söylüyor. Bu konuları bilip araştırmadan kafanıza göre yorum yapmayın. Unutmayın 35 yaşında da kaynanalar var

Yorum Beğen442
Yorum Beğenme352
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Haber YorumlarıKadir Özer:

Herkezi kendileri gibi sanıyorlar

Yorum Beğen377
Yorum Beğenme321
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Haber YorumlarıKing lion:

Hocanın ne suçu var ? Hocaya fetva sormuşlar kitapta ne yazıyorsa onu söylemiş kabul eden kabul eder kabul etmeyen kendisi bilir

Yorum Beğen438
Yorum Beğenme162
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Haber YorumlarıJokerAllame:

y@r@gïmïn h@c@l@rï

Yorum Beğen201
Yorum Beğenme287
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Haber Yorumlarıemre null:

peygamberimiz yabanci hiçbir kadına elini opturmemistir opmek isteyenler asla izin vermemiştir burda hoca haklı ama edebli bir üslupla ifade edilmesi gerekir Din alay ve eğlence konusu değildir hz Meryem yabanci bir erkeğe eli bile degmiyordu. ateistler istiyorlar ki Dinde hersey serbest olsun ama nasıl Devletlerin bile kanunlari varsa Allah un kanunlari var elini öpmese ölecek değil ya opmesinler

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Haber YorumlarıHalil null:

oda annesidir kanı bozuksa uyanır

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Yorum Beğenme116
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Haber YorumlarıMustafa Yılmaz:

böyle bir olay normal bir insanın aklına dahi gelmez sizin neden geliyor anlamıyorum

Yorum Beğen247
Yorum Beğenme125
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Haber YorumlarıPoyraz:

Hoca yanlış bir şey söylememiş Elif'i görse mertek zannedecek adamlar salya sümük saldırıyor insan biraz araştırır

Yorum Beğen217
Yorum Beğenme85
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Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Bu habere yuh ki yuh....

Yorum Beğen118
Yorum Beğenme79
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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Bu din hocalarını gördüğüm an uzaklaşıyorum nefret ederim

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme38
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Tüm 92 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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